ЕСПЧ ответил на заявление Украины о задержанных моряках

В ответ на заявление правительства Украины о защите прав задержанных Россией моряков, Европейский суд по правам человека, в соответствии с правилом 54 регламента суда обязал Москву предоставить информацию о пленных моряках. При этом речи об обязании освободить их не идет.

Как сообщил уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Украины Иван Лищина, Россия должна предоставить информацию о задержании моряков и юридических основаниях их содержания под стражей, местах их содержания, ранениях и оказанной медицинской помощи. Эту информацию правительство России должно предоставить до следующего понедельника.

Ранее Минюст Украины обратился в ЕСПЧ с просьбой обеспечить освобождение задержанных моряков. Глава Минюста Павел Петренко говорил, что Киев требовал «применить 39-е правило, это немедленное решение об освобождении незаконно захваченных украинских граждан на территории РФ».

24 украинца, задержанные 25 ноября в Керченском проливе, обвиняются в незаконном пересечении границы России. Суд арестовал их на два месяца.