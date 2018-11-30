Мединский высказался за «предельно мягкий приговор» по делу «Седьмой студии»

Министр культуры России Владимир Мединский в интервью телеканалу «Дождь» заявил, что надеется на «предельно мягкий приговор» по делу «Седьмой студии».

«Если деньги были похищены, не дай бог, о чем я буду сильно жалеть в данном конкретном случае, потому что все они [фигуранты дела] симпатичные, уважаемые люди, и защита не сможет ответить на тот один простой вопрос, который стоит в корне всей этой истории, ну, очень печально. Будем надеяться, что суд с учетом того, что они люди творческие, в первый раз, примет предельно мягкий приговор», — цитирует «Медуза» выступление Мединского на «Дожде».

Министр сказал также, что дело «Седьмой студии» «действительно, шумное, резонансное, никому не нужное». Вокруг него не надо «устраивать политику и истерику», считает Мединский.

Фигуранты дела «Седьмой студии» обвиняются в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета на театральный проект «Платформа». Потерпевшей стороной в деле выступает министерство культуры РФ. Дело рассматривается в Мещанском суде Москвы.