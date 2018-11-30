Российский судья ЕСПЧ высказался за легализацию однополых «партнерских отношений»

Судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов, представляющий Россию, высказался за легализацию однополых «партнерских отношений» в РФ. После того, как 27 ноября ЕСПЧ признал незаконными случаи запрета проведения ЛГБТ-акций на территории России, Дедов в своем официальном «особом мнении» заявил о праве россиян создавать «семейные отношения, отличающиеся от обычного понимания союза между мужчиной и женщиной», которые должны уважаться и защищаться государством, пишет «КоммерсантЪ».

«Я считаю, что компромисс и социальная гармония могли бы быть найдены на основе взаимного уважения прав человека и, в частности, прав меньшинств, которые не стремятся продвигать свой собственный образ жизни, а скорее добиваются признания своих гражданских прав, их уважения и защиты со стороны государства. Я имею в виду право создавать семейные отношения, отличающиеся от обычного понимания союза между мужчиной и женщиной. Юридическое признание таких партнерских отношений может стать отправной точкой для защиты всех других потребностей, обычно возникающих между членами семьи», — заявил судья Дедов.

Председатель Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков предположил, что «если бы судья Дедов публично высказал такое мнение на территории РФ, его бы оштрафовали».

Какой бы разумной, с точки зрения Дмитрия Дедова, идея ни была, но в России, которая пропагандирует традиционные ценности, она не приживется в обозримом будущем, — заявила «Ъ» член комитета по делам семьи Госдумы Оксана Пушкина.