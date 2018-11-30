Президент Грузии: сейчас не время дружить с Россией

Выигравшая президентские выборы в Грузии Саломе Зурабишвили считает, что сейчас неподходящее время для сотрудничества с Россией.

«Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси… с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству», — сказала она в интервью Русской службе «Би-би-си».

По словам Зурабишвили, Грузия занимает проевропейскую позицию, и в случае, если западные партнеры страны в лице Европы и Америки начнут диалог с Россией, тогда, конечно, Грузия не останется в стороне.