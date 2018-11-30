Сенат США принял резолюцию, осуждающую агрессию России против Украины

Сенат США единогласным решением принял резолюцию, осудив «провокационные действия» России против Украины, после того как российские пограничники задержали три украинских корабля в Керченском проливе.

Авторами резолюции стали республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи, сообщает The Hill. Документ «решительно осуждает» действия России и призывает страну освободить украинских моряков. Сенат «призывает членов международного сообщества объединиться в оппозиции к действиям правительства Российской Федерации в Керченском проливе, поскольку они ущемляют основополагающие принципы международного права, затрагивающие все нации».

«Сенат направил Путину четкое послание о том, что агрессия его правительства против Украины в Азовском море не будет допущена. Мы решительно осуждаем любые военные действия, предпринятые Россией, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила»,— сказал Крис Мерфи.25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна. Украинских моряков арестовали на два месяца, обвинив в незаконном пересечении границы России.