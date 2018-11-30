Close

Сенат США принял резолюцию, осуждающую агрессию России против Украины

30.11.2018

Сенат США единогласным решением принял резолюцию, осудив «провокационные действия» России против Украины, после того как российские пограничники задержали три украинских корабля в Керченском проливе.

Авторами резолюции стали республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи, сообщает The Hill. Документ «решительно осуждает» действия России и призывает страну освободить украинских моряков. Сенат «призывает членов международного сообщества объединиться в оппозиции к действиям правительства Российской Федерации в Керченском проливе, поскольку они ущемляют основополагающие принципы международного права, затрагивающие все нации». 

«Сенат направил Путину четкое послание о том, что агрессия его правительства против Украины в Азовском море не будет допущена. Мы решительно осуждаем любые военные действия, предпринятые Россией, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила»,— сказал Крис Мерфи.

25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна. Украинских моряков арестовали на два месяца, обвинив в незаконном пересечении границы России. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.