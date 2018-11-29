Трамп отменил переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Аргентине, запланированную ранее.«Исходя из того, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», — написал он в Twitter.Трамп отметил, что с нетерпением ожидает встречи снова, как только эта ситуация будет решена.В Кремле пока не видели официальной информации о решении Трампа. «Если это так, у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Трамп и Путин планировали встретиться для переговоров в кулуарах «Большой двадцатки» в Аргентине 1 декабря.«Нам необходимо думать, как начать разговаривать по теме стратегической безопасности, двусторонних отношений, разоруженческой тематики, региональным конфликтам. Нам необязательно соглашаться по всем вопросам, да это и невозможно, но нам обязательно разговаривать. Это в интересах не только наших двух стран, это в интересах всего мира», — говорил Песков.

Три украинских судна и их экипажи были задержаны российской стороной в Керченском проливе 25 ноября. Моряков обвинили в незаконном пересечении государственной границы и арестовали на два месяца.