Центр «Э» провел беседу с группой IC3PEAK перед концертом в Екатеринбурге

Концерты IC3PEAK были отменены в Перми и Новосибирске после переговоров с силовиками. Они также угрожали владельцам площадок, на которых должны были пройти выступления группы в Казани и Нижнем Новгороде.

В Екатеринбурге сотрудники Центра «Э» провели беседу с группой IC3PEAK перед их концертом.Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката международной правозащитной группы «Агора» Алексея Бушмакова. Полицейские позвонили в клуб, где должен пройти концерт. Представители площадки отправились на беседу с силовиками вместе с музыкантами. Сотрудники Центра «Э» и управления общественной безопасности провели с организаторами инструктаж по безопасности проведения мероприятий и дали им общие рекомендации. Также они сообщили, что будут дежурить рядом с клубом, где пройдет концерт. Организаторы мероприятия пообещали, что не будут пускать несовершеннолетних. По словам Бушмакова, полицейские вели себя очень вежливо и «предельно корректно».Тем временем рэпер Хаски сообщил на своей странице «ВКонтакте», что он не сможет провести большинство из оставшихся концертов в объявленные даты. Выступления в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саратове и Иваново переносятся на следующий год. Музыкант признался, что решение продиктовано «давлением понятно кого» и собственной усталостью.