Вице-спикер Госдумы предпочел отдых в Майами работе в регионах России

Вице-спикер Госдумы, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев во время региональной недели находится в Майами.

Как пишет «КоммерсантЪ», Лебедев сам опубликовал в Facebook фотографии из Майами, сопроводив их подписью «Miami, можно только влюбиться!». Запись прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов: «Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее».

«Майами, как избирательный округ, прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции. Вам грех этого не знать))))», — ответил Лебедев.

На данный момент пост депутата удален или доступен только приватному списку пользователей.

Депутаты Госдумы во время региональной недели встречаются с избирателями и представителями региональных властей, проводят работу в своих избирательных округах. Текущая региональная неделя началась 26 ноября.