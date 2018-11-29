Водителям разрешили не клеить на машины знак «Шипы»

Документ опубликован на сайте правительства России. В пояснительной записке говорится, что наклейка потеряла актуальность, так как динамические характеристики машины сейчас в значительной мере определяются другими факторами.
Постановление вносит другие изменения. Так, правительство приравняло лиц в инвалидных колясках к пешеходам. Также документ закрепляет обязанность водителя при ДТП соблюдать необходимые меры предосторожности при нахождении на проезжей части. Водитель, причастный к аварии, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав любыми возможными способами положение попавших в аварию автомобилей по отношению друг к другу.
До сегодняшнего дня действовала редакция ПДД, вступившая в силу в 2017 году. Тогда в обязательном порядке ввели целый перечень знаков, в том числе «Шипы». За его отсутствие автоинспекторы получили право выписать штраф в размере 500 руб. и запрещать движение на автомобиле, пока знак не будет наклеен.