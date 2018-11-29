ОНФ избрал новое руководство

На съезде Общероссийского народного фронта избраны пятеро сопредседателей организации.Ими стали: директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль; руководитель фонда «Талант и успех», член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева; генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин; ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева; директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте РФ Алексей Комиссаров.
Шмелева и Когогин являются сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина. Еще один сопредседатель штаба, который должен был войти в руководство ОНФ — гендиректор Национального исследовательского центра детской гематологии Александр Румянцев. Но он не смог приехать на съезд по семейным обстоятельствам, поэтому сопредседателем центрального штаба ОНФ предложили стать Леониду Рошалю, отмечает РБК.