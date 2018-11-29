Представитель президента Швыдкой призвал налаживать диалог с рэперами

По его мнению, власть не должна общаться с представителями этой субкультуры исключительно на языке запретов, передает ТАСС.
«Я из любопытства сходил на концерт рэпера Noize MC, там были тысячи молодых людей. Это литература сегодняшнего молодого поколения... с этими ребятами надо налаживать диалог. Зайдите в интернет и посмотрите, какое количество людей читает и слушает это... Я вижу, как эти ребята «заводят» молодежь... это параллельный мир, существующий рядом, и не обращать на него внимания нельзя», — сказал Швыдкой.
В свою очередь председатель организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ Сергей Нарышкин предложил поддерживать рэперов правительственными грантами. Об этом он заявил во время заседания оргкомитета в Центральном доме художника.
За несколько последних дней по всей стране срывались выступления популярных в молодежной среде исполнителей. Самым громким случаем стал арест рэпера Хаски, в поддержку которого был организован концерт.