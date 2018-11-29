Песков рассказал о темах переговоров Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом обсудит «вопросы, которые связаны с двусторонними отношениями», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам необходимо думать, как начать разговаривать по теме стратегической безопасности, двусторонних отношений, разоруженческой тематики, региональным конфликтам. Нам необязательно соглашаться по всем вопросам, да это и невозможно, но нам обязательно разговаривать. Это в интересах не только наших двух стран, это в интересах всего мира», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Он подтвердил, что встреча состоится на полях саммита «Большой двадцатки» 1 декабря в районе полудня: «Сначала будет непродолжительное, как мы ожидаем, — все будет на выбор глав государств — общение двух президентов, потом российско-американские переговоры, которые могут продлиться около часа».

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.