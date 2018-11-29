Россию признали лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признало Россию лидером по темпу распространения ВИЧ.

Это следует из доклада организации. В прошлом году в России выявили 71 новый случай ВИЧ-инфекции на 100 тыс. человек. Ученые зафиксировали 160 тыс. новых случаев, из которых 130 тыс. приходится на Восточную Европу, из которых 104 тыс. — на Россию. Чаще всего заражение происходило через гетеросексуальный половой контакт (59%) и употребление инъекционных наркотиков (30%).

Второе место в списке европейского бюро ВОЗ заняла Украина, где в тот же период нашли 37 новых случаев ВИЧ на 100 тыс. человек. Третье Белоруссия — 26,1 случая. Эксперты обратили внимание, что количество случаев в Западной Европе снизилось. Ученые связали это с программами, предполагающими частые и целенаправленные тесты на ВИЧ.

Ранее Минздрав РФ заявил, что в Москве за 2017 год на 20,4% возросло число новых инфицированных вирусом иммунодефицита человека по сравнению с 2016 годом.

