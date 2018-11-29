Независимым АЗС разрешили продавать топливо дороже

Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Российского топливного союза Евгения Аркуша. Независимые АЗС и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добились изменения формулировки в условиях соглашения правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо, которое было заключено в начале ноября.
По словам Аркуша, изначально в соглашении правительства с нефтяниками была допущена ошибка. В протоколе по итогам совещания у Козака указывалось, что независимые АЗС могут продавать топливо не более чем на 4% выше индикативной цены, под которой понимались мелкооптовые, а не розничные цены. Топливный союз обратился к ФАС и Минэнерго с просьбой устранить неточность.
Опрошенные РБК владельцы заправок заявили, что не планируют сильно повышать цены. Совладелец самарской сети АЗС «Олви» Олег Бузин отметил, что на его заправках топливо и так стоит на 2–3 руб. дороже, чем на АЗС крупных нефтяников. Такая разница обусловлена тем, что независимые АЗС покупают топливо на бирже, так как оно отсутствует на нефтебазах крупных компаний, с которыми у них заключены прямые договоры.
Ранее крупнейшие нефтяные компании подписали соглашение с правительством РФ, которое предполагает заморозку цен на топливо на уровне начала июня до конца 2018 года с возможностью роста с 1 января 2019 года не более чем на 1,7% в соответствии с повышением НДС с 18 до 20%.