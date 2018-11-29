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Полицейский напал на прокурора с ножом

29.11.2018

В подмосковном городе Электросталь полицейский в здании местной прокуратуры с ножом напал на прокурора. 

«Его преступные действия были пресечены коллегами потерпевшего», — сообщили в Следственном комитете. 

На допросе подозреваемый от дачи показаний отказался, мотивы его поступка не известны. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование (ст. 295 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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