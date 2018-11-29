Полицейский напал на прокурора с ножом

В подмосковном городе Электросталь полицейский в здании местной прокуратуры с ножом напал на прокурора.

«Его преступные действия были пресечены коллегами потерпевшего», — сообщили в Следственном комитете.

На допросе подозреваемый от дачи показаний отказался, мотивы его поступка не известны. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование (ст. 295 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.