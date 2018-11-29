Полиция Екатеринбурга проверяет детские рисунки с конкурса «Толерантный мир»

Следственно-оперативная группа полиции Екатеринбурга изъяла из школы № 115 17 рисунков, которые дети подготовили к конкурсу плакатов «Толерантный мир».

Как сообщает Znak.com, в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу не смогли пояснить, на что именно проверяются детские рисунки, но отметили, что директор школы уже опрошен. «По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в УМВД.

Среди работ, представленных на конкурс, были те, на которых изображена радуга с цветами ЛГБТ-флага, обнимающиеся мужчины и женщины. Один из них также содержал надпись: «Нам не дано выбирать ориентацию, внешность и расу, мы все по-своему уникальны».

В департаменте образования Екатеринбурга сказали, что на плакатах дети отразили общечеловеческие ценности: дружбу, уважение, взаимопонимание и принятие ценностей и взглядов других людей. «В некоторых работах изображена радуга — символ чистоты, детства, дружбы, олицетворяющая единение народов разных национальностей. Дети рисовали солнце, земной шар, цветы, детей разных национальностей, флаги разных стран. На рисунке ученицы 9 класса, опубликованном в СМИ, изображены люди разных национальностей, с разной внешностью. Рисунков, пропагандирующих нетрадиционные ценности, на выставке не было», — сообщили в департаменте.

Тем не менее, с педагогом, ответственным за проведение конкурса, провели разъяснительную работу. В школу были направлены психологи.