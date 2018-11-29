Встреча Путина и Трампа запланирована на 1 декабря

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп планируют встретиться для переговоров в кулуарах «Большой двадцатки» в Аргентине в 14:30 по Гринвичу 1 декабря. Об этом гласит документ Кремля, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Президенты будут искать пути выхода из тупика в отношениях, переговоры коснутся стратегической стабильности, Сирии, Ирана и Северной Кореи.Лидеры обсудят «вопросы, которые связаны с двусторонними отношениями», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам необходимо думать, как начать разговаривать по теме стратегической безопасности, двусторонних отношений, разоруженческой тематики, региональным конфликтам. Нам необязательно соглашаться по всем вопросам, да это и невозможно, но нам обязательно разговаривать. Это в интересах не только наших двух стран, это в интересах всего мира», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Он подтвердил, что встреча состоится на полях саммита «Большой двадцатки» 1 декабря в районе полудня: «Сначала будет непродолжительное, как мы ожидаем, — все будет на выбор глав государств — общение двух президентов, потом российско-американские переговоры, которые могут продлиться около часа».

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Ранее Трамп заявлял, что его встреча с Путиным может не состояться из-за столкновения российских пограничников с кораблями ВМС Украины. В Кремле считают, что встреча в Аргентине состоится. «Подготовка продолжается, встреча согласована. Какой-либо иной информации от американских визави мы не имеем», — сказал накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.