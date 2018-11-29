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В Крыму внедряют новую систему охраны морских границ

29.11.2018

В Крыму начинают использовать новую автоматизированную систему контроля за надводной обстановкой при охране морских границ «Рубеж».

По словам источника «Интерфакса», раньше такой системы в Крыму не было.

«Рубеж» получает информацию от автономных радиотехнических постов, каждый из которых способен вести до 200 целей, определять их координаты, параметры движения и сопровождать, используя оптико-электронные системы.

25 ноября российские пограничники задержали 3 украинских судна. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали. В Киеве задержанных называют военнопленными. 

Накануне представитель Южного военного округа Вадим Астафьев сообщил, что на полуострове будет развернут четвертый комплекс С-400. 

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