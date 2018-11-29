В Крыму внедряют новую систему охраны морских границ

В Крыму начинают использовать новую автоматизированную систему контроля за надводной обстановкой при охране морских границ «Рубеж».
По словам источника «Интерфакса», раньше такой системы в Крыму не было.
25 ноября российские пограничники задержали 3 украинских судна. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали. В Киеве задержанных называют военнопленными.Накануне представитель Южного военного округа Вадим Астафьев сообщил, что на полуострове будет развернут четвертый комплекс С-400.