В Крыму внедряют новую систему охраны морских границ

В Крыму начинают использовать новую автоматизированную систему контроля за надводной обстановкой при охране морских границ «Рубеж».

По словам источника «Интерфакса», раньше такой системы в Крыму не было.

«Рубеж» получает информацию от автономных радиотехнических постов, каждый из которых способен вести до 200 целей, определять их координаты, параметры движения и сопровождать, используя оптико-электронные системы.

25 ноября российские пограничники задержали 3 украинских судна. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали. В Киеве задержанных называют военнопленными.