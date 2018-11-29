«Ъ» предсказывает отставку двух губернаторов

В ближайшее время в отставку могут уйти губернаторы Ульяновской и Белгородской областей Сергей Морозов и Евгений Савченко. Об этом сообщают источники «Коммерсанта».
Сергей Морозов возглавляет Ульяновскую область с 2004 года, его полномочия истекают в 2021 году. последние выборы в местный парламент в сентябре по партспискам выиграла КПРФ, которая набрала 36,24% голосов. Единороссы, список которых возглавлял Сергей Морозов, набрали 33,96%. Источник «Ъ» говорит, что о возможном уходе Морозова «разговоры ведутся в течение нескольких месяцев, однако ситуация остается прежней из-за поддержки губернатора в федеральном центре». По сведениям собеседников издания, пост губернатора Ульяновской области может занять глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.