«Ъ» предсказывает отставку двух губернаторов

В ближайшее время в отставку могут уйти губернаторы Ульяновской и Белгородской областей Сергей Морозов и Евгений Савченко. Об этом сообщают источники «Коммерсанта».

Сергей Морозов возглавляет Ульяновскую область с 2004 года, его полномочия истекают в 2021 году. последние выборы в местный парламент в сентябре по партспискам выиграла КПРФ, которая набрала 36,24% голосов. Единороссы, список которых возглавлял Сергей Морозов, набрали 33,96%. Источник «Ъ» говорит, что о возможном уходе Морозова «разговоры ведутся в течение нескольких месяцев, однако ситуация остается прежней из-за поддержки губернатора в федеральном центре». По сведениям собеседников издания, пост губернатора Ульяновской области может занять глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.

Глава Белгородской области Евгений Савченко управляет регионом с 1993 года. На выборах в 2017 году он набрал более 62% голосов, при этом он заявлял, что это его последний срок. Но, как пишет «Ъ», в регионе активно обсуждается возможность ухода Савченко «уже в декабре». Политолог Ростислав Туровский считает, что Белгородскую область может ждать «плановая замена по возрасту», так как Евгению Савченко 68 лет. «Но она должна быть хорошо продумана, не должна нанести ущерб социально-политической стабильности, которая есть при Савченко», — сказал Туровский.