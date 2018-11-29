РБК узнал о новом списке Титова

В новый список необоснованно преследуемых бизнесменов российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова вошли девять человек. Список Титов намерен передать президенту, пишет РБК. Всего аппарат омбудсмена сейчас работает с обращениями от 52 предпринимателей.



Один из фигурантов нового списка — экс-депутат Пермского заксобрания Андрей Марков. В 2013 году в Перми началось расследование о хищении денежных средств у его помощника Алексея Третьякова. По версии последнего, связанные с Марковым люди пытались захватить принадлежащий ему имущественный комплекс в Ростове-на-Дону, который Третьяков ранее выкупил у Маркова. Сам Марков отрицал факт сделки.



Другой участник списка — председатель жилищного кооператива в Ленинградской области Владимир Артюшин в 2017 году стал фигурантом дела о мошенничестве. По версии следствия, он собрал деньги с участников собственного жилищного кооператива «Березки» за подключение коммуникаций, но не провел заплатившим «ни свет, ни воду, ни газ».



Также в список вошла директор ООО «Афина» Юлия Макурина. Ее компанию некоторые СМИ связывали с расследованием дела о незаконном завладении зданиями ОАО «Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий» в центре Москвы, в престижном районе Хамовники.



Первый список Титова был составлен и передан Владимиру Путину, после того как в феврале бизнес-омбудсмен встретился в Лондоне с россиянами, скрывающимися от правосудия. Механизм, предложенный Титовым президенту, предполагает смену меры пресечения на не связанную с ограничением свободы — в обмен на обещание сотрудничать со следствием. Летом прокуратура согласилась отменить объявление в розыск восьми бизнесменов из списка Титова.