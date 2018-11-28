Правительство РФ купит в резервы алюминий на 10 млрд рублей

Правительство России выделит Росрезерву до 10 млрд руб. на закупки алюминия и его хранение в государственном резерве.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Государство намерено купить до 50 тыс. т алюминия.

Газета «Ведомости» отмечает, что крупнейшим отечественным производителем алюминия является компания «Русал», основной владелец которой — Олег Дерипаска. Компания попала под санкции США. Теперь американские резиденты не имеют права вести с ней дела. От продажи алюминия за рубежом «Русал» получала 79% своей выручки и более 80% продукции. После введения санкций российские власти не раз высказывались о возможной поддержке компании. В частности, министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что один из рассматриваемых вариантов — госзакупка товаров санкционных компаний.

Минфин США уже четыре раза продлял сроки прекращения сотрудничества с компаниями Олега Дерипаски, который находится в индивидуальных санкционных списках США. Сообщалось, что ограничения Минфина Соединенных Штатов могут быть сняты, если бизнесмен потеряет контроль в «Русале».

