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Кудрин: Больше половины государственной земли не используется

28.11.2018

Около 65% земли, находящейся в федеральной собственности, не используется, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Чиновник рассказал об этом в ходе инвестиционного форума «Россия зовет», передает РБК. По словам Кудрина, сейчас в стране 8% частных земель, 35% — нераспределенной.

«Из федеральной собственности 65% не используется. Это неиспользованный ресурс для развития, без качественного оборота земли у нас имущественные отношения, отношения собственности будут тормозиться. Вот почему я считаю, что в таких сферах, прежде всего, государственного контроля Счетная палата может серьезно разбираться», — отметил Кудрин.

Чиновник рассказал, что десять лет назад, когда он был министром финансов, он каждый год встречался с председателем Федеральной резервной системы США Аланом Гринспеном, который говорил, что только когда в России будет мощный оборот земли, страну можно будет назвать по-настоящему рыночной.

В 2017 году эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы пришли к выводу, что в стране не используются около 100 млн пригодных для посева гектаров земли. В 1990 году бесхозных земель было только 8,3 млн га.

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