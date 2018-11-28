Кудрин: Больше половины государственной земли не используется

Чиновник рассказал об этом в ходе инвестиционного форума «Россия зовет», передает РБК. По словам Кудрина, сейчас в стране 8% частных земель, 35% — нераспределенной.
«Из федеральной собственности 65% не используется. Это неиспользованный ресурс для развития, без качественного оборота земли у нас имущественные отношения, отношения собственности будут тормозиться. Вот почему я считаю, что в таких сферах, прежде всего, государственного контроля Счетная палата может серьезно разбираться», — отметил Кудрин.
Чиновник рассказал, что десять лет назад, когда он был министром финансов, он каждый год встречался с председателем Федеральной резервной системы США Аланом Гринспеном, который говорил, что только когда в России будет мощный оборот земли, страну можно будет назвать по-настоящему рыночной.
В 2017 году эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы пришли к выводу, что в стране не используются около 100 млн пригодных для посева гектаров земли. В 1990 году бесхозных земель было только 8,3 млн га.