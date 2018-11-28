Кремль продолжает подготовку встречи Путина и Трампа

В Кремле считают, что встреча президентов России и США в Аргентине состоится, несмотря на заявления Дональда Трампа о возможной отмене переговоров.

«Мы обратили внимание на вчерашнее вечернее заявление моей коллеги из Белого дома, которая говорила, что Дональд Трамп планирует провести ряд встреч, в том числе, и с Путиным. Поэтому подготовка продолжается, встреча согласована. Какой-либо иной информации от американских визави мы не имеем», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».