Кремль продолжает подготовку встречи Путина и Трампа

В Кремле считают, что встреча президентов России и США в Аргентине состоится, несмотря на заявления Дональда Трампа о возможной отмене переговоров.
«Мы обратили внимание на вчерашнее вечернее заявление моей коллеги из Белого дома, которая говорила, что Дональд Трамп планирует провести ряд встреч, в том числе, и с Путиным. Поэтому подготовка продолжается, встреча согласована. Какой-либо иной информации от американских визави мы не имеем», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».Ранее Трамп заявил, что его встреча с Путиным, которая планировалась на саммите «Большой двадцатки», может не состояться из-за столкновения российских пограничников с кораблями ВМС Украины. В интервью The Washington Post Трамп сказал, что ожидает «полного отчета» об инциденте от своей команды по национальной безопасности.