Шести россиянам в Нью-Йорке предъявили обвинения в кибермошенничестве

Шести россиянам и двум гражданам Казахстана предъявили обвинения в кибермошенничестве в США.
Об этом сообщается на сайте Минюста США. Американские власти оценивают ущерб от действий группировки в $36 млн. Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка предъявила им обвинение заочно. Группировке инкриминируют, в частности, проникновение в компьютеры, кражу персональных данных при отягчающих обстоятельствах, мошенничество и отмывание денег. Трое обвиняемых — граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко и россиянин Александр Жуков — в ноябре были арестованы в Малайзии, Эстонии и Болгарии соответственно. Они ожидают экстрадиции в США. Остальные преступники — Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков и Александр Исаев — пока на свободе.
Группировку вычислили специалисты по информационной безопасности из компании White Ops. Также ФБР поблагодарила за сотрудничество Google.