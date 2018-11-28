Шести россиянам в Нью-Йорке предъявили обвинения в кибермошенничестве

Шести россиянам и двум гражданам Казахстана предъявили обвинения в кибермошенничестве в США.

Об этом сообщается на сайте Минюста США. Американские власти оценивают ущерб от действий группировки в $36 млн. Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка предъявила им обвинение заочно. Группировке инкриминируют, в частности, проникновение в компьютеры, кражу персональных данных при отягчающих обстоятельствах, мошенничество и отмывание денег. Трое обвиняемых — граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко и россиянин Александр Жуков — в ноябре были арестованы в Малайзии, Эстонии и Болгарии соответственно. Они ожидают экстрадиции в США. Остальные преступники — Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков и Александр Исаев — пока на свободе.

Из заявления прокуратуры следует, что группировка создала сеть зараженных компьютеров, которыми можно управлять дистанционно без ведома владельцев. Хакеры заработали на рекламе, заставляя зараженные компьютеры обеспечивают клики и просмотры нужных страниц. По версии следствия, они получили доступ к более чем 1,7 млн персональных компьютеров и с их помощью обеспечивали миллиарды кликов нужной рекламе. У клиентов складывалось ощущение, что их товары и услуги видят миллионы пользователей именно из тех городов, которые им нужны.

Группировку вычислили специалисты по информационной безопасности из компании White Ops. Также ФБР поблагодарила за сотрудничество Google.