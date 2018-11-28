Илья Яшин о московских парковках

Мэрия Москвы собирается поднять стоимость парковки в центре с 200 до 500 рублей в час. Это в полтора раза больше, чем, например, самая дорогая парковка Парижа. При этом средний житель французской столицы зарабатывает ровно в три раза больше среднего москвича.



Мэр Собянин уже который год расширяет зону платной парковки и увеличивает её стоимость. При этом дефицит машиномест никуда не делся, а пробки только увеличиваются.



Так что делать? Вот мои предложения:



1. Оставить мэрии право устанавливать плату за парковки только внутри Садового кольца. При этом привязать стоимость к среднему размеру доходов граждан. Собянин не должен брать стоимость парковки просто из головы: захотел — платим 200 рублей, передумал — заплатим 500.



2. Разгрузить центр. Ввести мораторий на застройку, ликвидировать ведомственные вип-парковки, создавать отдельные деловые районы для офисных центров.



3. Передать полномочия по организации районных парковок на муниципальный уровень. Собираемые на местном уровне деньги за парковку также оставлять в муниципальных бюджетах.



4. Сделать ночную парковку полностью бесплатной.



5. Принять городской закон, регулирующий организацию платных парковок. Чтобы решения принималось, исходя из интересов и мнения москвичей — а не «хотелок» Собянина.



Я хочу начать большой и серьезный разговор о платных парковках. Дискуссия назрела давно, поэтому надо вывести ее на городской уровень. Давайте качать эту тему. Иначе Москва окончательно превратится в город для сверхбогатых и для чиновников.