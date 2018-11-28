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Посетителей 10 ТЦ в Москве эвакуировали из-за угроз взрыва

28.11.2018

Несколько тысяч человек эвакуированы из 10 московских торговых центров из-за сообщений об угрозах взрыва.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Среди эвакуированных ТЦ — «Цветной», «Атриум», «Мегаполис», «Капитолий», «Горбушкин двор», «Хорошо».

В зданиях торговых центров работают полицейские и кинологи.

С сентября по декабрь 2017 года в России уже проходила волна ложных минирований. Тогда атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек.

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