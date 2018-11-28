В Саратове задержали двоюродного брата губернатора, возглавляющего ГУ МЧС области

Сотрудники силовых структур задержали начальника ГУ МЧС Саратовской области Игоря Качева. Об этом сообщают региональные СМИ, информацию «Интерфаксу» подтвердил депутат областной думы Николай Бондаренко.Как пишет портал Saratov24, Игорь Качев на телефонные звонки не отвечает, а сотрудники силовых структур проводят следственно-оперативные мероприятия в региональном управлении МЧС. Издание отмечает, что Качев, по данным региональных СМИ, приходится двоюродным братом губернатору Саратовской области Валерию Радаеву.