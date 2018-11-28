Врио губернаторов начали делегировать в Совет Федерации своих предшественников

Еще до принятия закона врио губернаторов назначают сенаторами своих предшественников. Так, врио губернатора Курской области Роман Старовойт назначил своим представителем в Совете Федерации бывшего руководителя региона Александра Михайлова, а врио липецкого губернатора Игорь Артамонов назначил сенатором Олега Королева. Но, как пишут «Ведомости», поправки, наделяющие врио губернатора такими полномочиями, еще не приняты Госдумой.

По действующему закону избранный губернатор делегирует в СФ одного из трех кандидатов, названных им в ходе выборной кампании, а парламент региона одного из своих депутатов. Но случай, когда полномочия сенатора от исполнительной власти прекращаются досрочно в период, когда регион возглавляет врио губернатора, законом не урегулирован, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Поэтому сенаторы предложили разрешить временным руководителям назначать своими представителями действующих депутатов заксобраний.

Именно по такой схеме попали в Совфед оба экс-губернатора. Королев сначала занял в облсовете место отказавшейся от мандата Ольги Сотниковой, а затем заменил в Совфеде назначенную ранее им же и досрочно сложившую полномочия Ираиду Тихонову. Михайлов стал депутатом вместо топ-менеджера «Металлоинвеста» Андрея Варичева, а в верхней палате занял место своего бывшего представителя Виталия Богданова.