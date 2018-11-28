Школьников в Москве проверяют на причастность к изготовлению бомбы

Главное следственное управление СК РФ по Москве проверяет причастность четверых несовершеннолетних к делу об изготовлении самодельного взрывного устройства.

«В деле московского подростка, обвиняемого в изготовлении СВУ, фигурируют еще четверо несовершеннолетних. Все они проверяются на причастность к этому преступлению», — сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

2 ноября в Москве задержали 14-летнего подростка, у которого в квартире нашли самодельную бомбу и компоненты для ее изготовления. Как сообщали силовики, подросток общался с анархистом, устроившим взрыв в здании ФСБ в Архангельске.