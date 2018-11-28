Совет при ЦИК разработает избирательный кодекс

Центризбирком России создаст научно-экспертный совет из 70 человек, который может быть привлечен к разработке Избирательного кодекса.

Как пишет «КоммерсантЪ», среди тех, кто войдет в состав совета, — сопредседатели движения «Голос» Андрей Бузин и Григорий Мельконьянц и эксперт движения Аркадий Любарев. Предложения войти в состав совета поступали ряду политтехнологов. Советник спикера Госдумы на общественных началах политолог Алексей Чадаев сказал, что ему предложили поучаствовать в работе совета, но не обрисовали возможные задачи. Курировать работу совета будет член Центризбиркома Евгения Орлова. Она же будет курировать и разработку Избирательного кодекса, утверждает собеседник «Ъ».

Научно-экспертный совет не ограничится проработкой кодекса и займется поправками в действующее избирательное законодательство, например инициативой переноса Единого дня голосования, а также изменения сроков полномочий и статуса членов участковых избирательных комиссий.