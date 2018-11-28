Facebook будет взимать НДС

Facebook с 2019 года начнет взимать с 20-процентный налог на добавленную стоимость с покупки рекламы.

Обновление коснется всех рекламных аккаунтов, для которых Россия указана как страна компании, говорится в сообщении администрации социальной сети.

«С вас будет взиматься НДС при покупке рекламы независимо от того, в каких целях вы приобретаете рекламу на Facebook — коммерческих или личных. Предположим, недавно с вас списали $100, потому что вы достигли порога биллинга в $100. Промежуточный итог для списания составит$100 за рекламу, а затем сверх этого будет начислен НДС в размере 20%, поэтому всего вы заплатите$120», — сообщает Facebook.

Facebook рекомендует указать в настройках аккаунта название компании, адрес и ИНН: «Если вы зарегистрированы для уплаты НДС и указали ИНН, он будет отображаться на ваших квитанциях об оплате рекламы, а это полезно при возмещении НДС с помощью налоговых органов России».