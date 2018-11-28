Facebook будет взимать НДС

Facebook с 2019 года начнет взимать с 20-процентный налог на добавленную стоимость с покупки рекламы.
Обновление коснется всех рекламных аккаунтов, для которых Россия указана как страна компании, говорится в сообщении администрации социальной сети.
Facebook рекомендует указать в настройках аккаунта название компании, адрес и ИНН: «Если вы зарегистрированы для уплаты НДС и указали ИНН, он будет отображаться на ваших квитанциях об оплате рекламы, а это полезно при возмещении НДС с помощью налоговых органов России».