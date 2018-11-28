Трамп заявил о возможной отмене встречи с Путиным на G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, которая планировалась на саммите «Большой двадцатки», может не состояться из-за столкновения российских пограничников с кораблями ВМС Украины.

В интервью The Washington Post Трамп сказал, что он ожидает «полного отчета» от своей команды национальной безопасности об инциденте.

«Мне не нравится эта агрессия, — сказал он. — Я не хочу этой агрессии вообще».

Ранее WP укоряла Трампа в отсутствии жесткой реакции на задержание украинских кораблей российскими пограничниками в Керченском проливе. «Трамп мог бы отказаться от встречи или начать ее, сказав российскому лидеру, что его нападение на Украину неприемлемо и будет иметь последствия», — писала накануне газета в своей редакционной статье.