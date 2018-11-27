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СК завел два уголовных дела после нападений на дипучреждения РФ на Украине

27.11.2018

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после нападений на российские дипломатические учреждения на Украине.

Об этом сообщается на сайте ведомства. По версии следствия, 25 ноября неустановленные лица забросали территорию посольства в Киеве дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями. На следующий день «радикально настроенные люди» совершили аналогичное нападение в Харькове на здание российского консульства. Дела заведены по ч.2 ст. 360 УК РФ (Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

Нападения на дипучреждения произошли после того, как российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля в Керченском проливе. По версии ФСБ, они противоправно вошли в территориальные воды России. Украина утверждает, что предупреждала о прохождении судов и действовала в рамках закона.

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