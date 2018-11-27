Телеведущий Сергей Брилев подтвердил наличие британского гражданства

Ведущий канала «Россия» Сергей Брилев подтвердил наличие у себя британского гражданства, о котором ранее рассказал Алексей Навальный, и квартиры в Англии.Об этом Брилев написал на своей странице в Facebook. По его словам, квартиру он приобрел на «средства, источники которых прозрачны», ранее жена Брилева в разговоре с телеканалом «Дождь» отрицала наличие у супругов квартиры в Британии.По словам Сергея Брилева, его работодатели знают о втором гражданстве, он также проинформировал об этом ФМС. Телеведущий добавил, что не находится на госслужбе, не имеет доступа к гостайне, поэтому «никаких законов не нарушил».О том, что Брилев имеет британское гражданство и квартиру стоимостью почти $1 млн сообщил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. В расследовании говорилось, что ведущий и его жена есть в списке избирателей района Ноттинг-Хил в Лондоне.