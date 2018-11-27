Павел Чиков о том, как сорвали концерт IC3PEAK в Перми

Полиция в Перми заблокировала группу IC3PEAK на заднем дворе клуба «Кама» и не пускает к музыкантам адвоката Ольгу Бедерсон. Сотрудники полиции требуют от солистки Анастасии Креслиной и команды покинуть Пермь, предлагают вывезти за черту города, сообщает адвокат.

На месте присутствуют сотрудники ГИБДД, ФСБ, СКР, которые общаются с собственником помещения и требуют отказать группе в аренде.

По имеющейся информации, «черный список» исполнителей и указание блокировать их выступления в регионах России спускаются из центрального аппарата ФСБ России. Власти внезапно занялись молодежной политикой, как умеют, как и занимаются.

UPD: Адвоката пропустили. Концерт группы сорван, музыкантов отправили в гостиницу в сопровождении сотрудника ФСБ. Их не задерживали, протоколы не оформлялись. Причину своих действий сотрудники правоохранительных органов адвокату пояснять отказались.