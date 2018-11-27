Пермский клуб отменил выступление IC3PEAK после вызова организатора концерта в полицию

В Перми клуб Michurin отказался предоставить площадку для концерта группы IC3PEAK после того, как организатора вызвали в полицию.

Об этом в своем Telegram написал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, сейчас музыканты пытаются найти альтернативную площадку. В группе Michurin в соцсети «ВКонтакте» сказано, что концерт отменен «по техническим причинам».

Менеджер IC3PEAK Олег Митрофанов рассказал «Медиазоне» , что в полицию вызвали организатора концерта Давида Шелтера. Последний ранее рассказывал, что глава администрации Ленинского района Перми Александр Козенков настоятельно рекомендовал не проводить мероприятие из-за «суицидальной направленности» текстов группы.

Выступление IC3PEAK в Казани переносилось на три разные площадки из-за давления силовиков. Похожая ситуация произошла в Нижнем Новгороде.

