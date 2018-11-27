Суд в Симферополе отправляет под арест украинских моряков

Суд в Симферополе рассматривает ходатайства следствия о мере пресечения военнослужащим Украины, задержанным 25 ноября пограничниками России в Керченском проливе.Первого моряка Владимира Варемеза суд арестовал на два месяца — до 25 января. Его, как и других 24 задержанных, обвиняют в незаконном пересечении государственной границы России. Своей вины он не признал, передает ТАСС. По данным «Радио Свобода» Варемез — член экипажа протараненного российскими пограничниками буксира «Яны Капу». Арестованы также матрос-сигнальщик бронекатера «Никополь» Сергей Цыбизов и старший матрос катера Андрей Опрыско, старший матрос буксира «Яны Капу» Виктор Беспальченко и Юрий Будзыло.
Суд сегодня изберет меру пресечения 12 из 24 моряков.