Путин наградил Усманова орденом «За заслуги перед отечеством» III степени

Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии вручил госнаграды, миллиардер Алишер Усманов удостоился ордена «За заслуги перед отечеством» III степени.

Президент вручил ордена, медали, знаки о присвоении почетных званий выдающимся работникам промышленности, сельского хозяйства, деятелям науки, образования, здравоохранения, культуры, спортсменам и тренерам — тем, кто, по словам Путина, «создает и приумножает национальное богатство — в экономике, в науке, в медицине, в образовании, в культуре и спорте, кто защищает Отечество и служит ему».

Орден «За заслуги перед отечеством» I степени получили бывший губернатор московской области, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Борис Громов, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, певец Лев Лещенко, актриса Инна Чурикова.

Ордена II степени удостоены главный тренер сборной России по художественной гимнастике Центра спортивной подготовки сборных команд России, супруга Алишера Усманова Ирина Винер-Усманова и актер «Ленкома» Александр Збруев.

Орден III кроме Усманова получили вице-президент Курчатовского института Марат Камболов и художественный руководитель петербургского театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов.