Усманов, Потанин и Керимов пообещали Минфину 2 трлн рублей инвестиций

Это следует из списка предложений от инвесторов по итогам совещания в Минфине, которое прошло 26 ноября, сообщает РБК. Также «Норникель» готов реализовать 12 проектов за свой счет, вложив 749,4 млрд руб., а «Металлоинвест» заявил собственные инвестиции на уровне 541,5 млрд в 17 инвестпроектов общей стоимостью 812,2 млрд руб. Всего в список включены 143 проекта на 7,3 трлн руб. от 21 крупнейшего инвестора. Предпринимателям обещают неизменность условий ведения бизнеса и налоговые возвраты.
Названия проектов в этом списке не указаны. Однако известны некоторые цели проектов. Так, например, «Металлоинвест» за десять лет планирует инвестировать в модернизацию мощностей, «Норникель» с 2019 по 2022 годы собирался вложиться в разработку новых месторождений и экологические проекты.
Среди других инвесторов «Сибур», крупнейший акционер которой — Леонид Михельсон, «Северсталь» Алексея Мордашова, «Уралкалий» Дмитрия Мазепина и «Фосагро» Андрея Гурьева.
В августе помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и нефтехимических компаний и производителей удобрений. Белоусов предложил инвестировать деньги в приоритетные проекты. Позже его план изменился: теперь речь идет об участии компаний в реализации нацпроектов — «Экология» и «Цифровая экономика», а также в развитии инфраструктуры.