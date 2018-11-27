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Усманов, Потанин и Керимов пообещали Минфину 2 трлн рублей инвестиций

27.11.2018

«Норильский никель» Владимира Потанина, «Металлоинвест» Алишера Усманова и «Полюс» сына Сулеймана Керимова Саида вложат 1,8 трлн руб. в новые инвестиционные проекты, подготовленные в рамках рабочей группы под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова.

Это следует из списка предложений от инвесторов по итогам совещания в Минфине, которое прошло 26 ноября, сообщает РБК. Также «Норникель» готов реализовать 12 проектов за свой счет, вложив 749,4 млрд руб., а «Металлоинвест» заявил собственные инвестиции на уровне 541,5 млрд в 17 инвестпроектов общей стоимостью 812,2 млрд руб. Всего в список включены 143 проекта на 7,3 трлн руб. от 21 крупнейшего инвестора. Предпринимателям обещают неизменность условий ведения бизнеса и налоговые возвраты.

Названия проектов в этом списке не указаны. Однако известны некоторые цели проектов. Так, например, «Металлоинвест» за десять лет планирует инвестировать в модернизацию мощностей, «Норникель» с 2019 по 2022 годы собирался вложиться в разработку новых месторождений и экологические проекты.

Среди других инвесторов «Сибур», крупнейший акционер которой — Леонид Михельсон, «Северсталь» Алексея Мордашова, «Уралкалий» Дмитрия Мазепина и «Фосагро» Андрея Гурьева.

В августе помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и нефтехимических компаний и производителей удобрений. Белоусов предложил инвестировать деньги в приоритетные проекты. Позже его план изменился: теперь речь идет об участии компаний в реализации нацпроектов — «Экология» и «Цифровая экономика», а также в развитии инфраструктуры.

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