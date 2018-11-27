ЕСПЧ встал на сторону организаторов ЛГБТ-акций

Об этом сообщается в Telegram «Апология протеста». Суд вынес решение по делу «Алексеев и другие против России», которое объединяет 51 жалобу из России, которые касались, в той или иной степени, запрета на проведения уличных акций с ЛГБТ-тематикой. ЕСПЧ установил, что, запрещая их, Россия нарушает право на свободу собраний и запрет дискриминации. Однако Европейский суд отказал заявителям в компенсации морального вреда, указав, что сам факт признания нарушения является достаточной компенсацией. Один из судей с последним не согласился, отметив, что у заявителей нет реальной перспективы вновь обрести свободу собраний в ближайшем будущем.
Ранее Сыктывкарский городской суд оштрафовал ЛГБТ-активиста Вячеслава Слюсарева на 10 тыс. руб. за организацию и проведение акции «Сыктывкарский камин-аут», которая состоялась 11 октября.