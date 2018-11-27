Памятник Канту в Калининграде облили краской

В Калининграде облили краской памятник философу Иммануилу Канту, который установлен у здания Балтийского федерального университета.
Об этом в Facebook сообщила местный житель Оксана Майтакова. Вокруг памятника разбросали листовки с призывом к студентам срывать таблички с «именем врага». Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. В пресс-службе Балтийского федерального университета заявили, что памятник находится на балансе города.
Кант родился и умер в Кенигсберге (ныне Калининград). Город вошел в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Философ работал в Кенигсберге, когда город был под юрисдикцией Российской империи во время Семилетней войны.