«Роснефть» вернулась на биржу в обычном режиме

Компания «Роснефть» возобновила торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом сообщают «Ведомости».

15 и 16 ноября компания полностью прекратила поставки топлива через биржу. С 19 ноября возобновила торговлю через биржу, но производила только адресные сделки.

26 ноября «Роснефть» согласилась на предложения СПбМТСБ изменить правила торгов. В частности, биржа решила установить повышенные ставки обеспечения для трейдеров, а также увеличить размер неустойки за неисполнение сделок. Если раньше некоторые трейдеры покупали с наценкой и завышали стоимость топлива, а потом отказывались от сделок и продавали запасы по завышенным ценам, то теперь за отказ исполнять контракты придется платить штрафы, передают «Ведомости» слова источника, близкого к одному из участников биржи. Биржа предлагает сократить срок между продажей и физической отгрузкой товара до одного дня. Она рассчитывает ограничить количество участников торгов двумя категориями: «член биржи» и «член секции» при продаже нефтепродуктов. Биржа также предлагает ввести штрафы за отказ от исполнения биржевых договоров поставки, повысить плату за сверхнормативные рабочие места трейдеров.

«Меры направлены на то, чтобы сокращать избыточность спекулятивной активности, — объяснил президент СПбМТСБ Алексей Рыбников. — Это среднесрочные меры, совет секции их поддержал. На совете директоров в начале декабря они будут рассмотрены, потом будут направлены в ЦБ. Будем Центробанк просить утвердить их, чтобы с Нового года они заработали».