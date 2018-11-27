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Кудрин: Экономика России попала в застойную яму впервые со времен ВОВ

27.11.2018

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что, судя по темпам роста, экономика России попала в «серьезную застойную яму» впервые с послевоенных лет.

Об этом чиновник заявил на пленарном заседании Международного форума финансового университета, передает «Интерфакс».

«Вообще, я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1%, нет. Мы, в общем-то, попали в серьезную такую застойную яму, серьезную... И сегодня общий потенциал роста, даже вот в эти успешные годы, которые дают некоторый небольшой темп роста нашей экономики, это 1,6-1,8%. А в этом году, наверное, будет примерно 1,6% — ниже официального прогноза», — сказал председатель Счетной палаты.

Ранее правительство РФ снизило прогноз на темп рост экономики по итогам 2018 года с 2,1% до 1,8%.

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