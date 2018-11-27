В Якутске отменили концерт рэпера Элджея из-за угрозы расправы

Концерт рэпера Элджея в Якутске 28 ноября отменили из-за угрозы срыва выступления и расправы над музыкантом.

Об этом сообщается на странице организаторов концерта в Instagram.

«Человека, который занимается творчеством, и является самым прослушиваемым исполнителем в России, призывали избить и убить в Якутске», — заявили организаторы.

Ранее к отмене концерта призывали «общественные деятели», которые называли видеоклипы Элджея «откровенной пропагандой ночной аморальной жизни, алкоголизма, наркомании, жесткого насилия, однополых отношений и каннибализма».

26 ноября управление образования Якутска направило письма в городские школы с рекомендацией не пускать школьников на концерт рэпера, так как песни Элджея «могут вызвать у детей желание употребить наркотики, табак, алкоголь, принять участие в азартных играх».



Ранее концерты рэпера Хаски сорвали в нескольких городах. На прошлой неделе его задержали и арестовали в Краснодаре за мелкое хулиганство. 26 ноября суд отменил арест.