Администрация президента введет ключевые показатели эффективности для политического блока

Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника, близких к АП. Соответствующее поручени дал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Его подчиненных уже проинформировали о введении показателей эффективности, но при этом заверили, что их невыполнение не повлечет за собой наказаний. Показатели будут оценивать успешность выполнения задач, о введении ключевых показателей эффективности для каждого сотрудника речи не идет.
В настоящее время критерии для показателей эффективности разрабатываются, этим занимаются начальники четырех управлений внутриполитического блока Кремля, которому в ближайшее время нужно будет решить около десятка задач. Их окончательный список еще не представлен. По данным РБК, задачи касаются повышения уровня доверия между властью и обществом, роста рейтингов институтов власти; в перспективе могут быть поставлены задачи, связанные с выборами в Госдуму в 2021 году.
Российское правительство оценивает эффективность деятельности региональных органов власти с 2012 года, когда был опубликован соответствующий указ президента. Тему введения ключевых показателей эффективности для чиновников в 2016 году поднимал Владимир Путин. Тогда он давал поручение правительству совместно с Центробанком представить предложения по введению показателей эффективности для оценки деятельности руководителей федеральных органов власти.