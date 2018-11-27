В СБУ объяснили нахождение своих сотрудников на борту задержанного в Керченском проливе корабля

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил информацию о пребывании сотрудников военной контрразведки СБУ на борту кораблей ВМС Украины, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября.

Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 Закона Украины «О Службе безопасности Украины», говорится в сообщении СБУ.

«Более четырех лет российской агрессии украинские военные контрразведчики находятся на передовой бок о бок с боевыми побратимами ВС Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. И так будет всегда. «Удивление» же отдельных официальных лиц РФ о присутствии сотрудников СБУ на борту кораблей вовсе не свидетельствует об отсутствии подобной практики в органах контрразведки страны-агрессора», — отмечают в СБУ.

В ведомстве заявили также, что во время столкновения один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты, в результате чего один из офицеров СБУ получил тяжелое ранение.

Накануне ФСБ России озвучила свою версию конфликта, сообщив, что украинские суда «были приведены в боевую готовность: расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров Российской Федерации». Также в ФСБ заявили, что действия кораблей ВМС Украины осуществлялись по прямому указанию киевских властей.