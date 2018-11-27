Ингушские инициаторы референдума о границе с Чечней подали документы в избирком

Инициативная группа жителей Ингушетии сдала в избирком республики документы, необходимые для начала подготовки референдума о границе региона с Чеченской республикой.

В поданном ходатайстве изложена просьба зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума с постановкой вопроса: «Согласны ли вы на установление границы между Республикой Ингушетия и Чеченской республикой, с изменением территории Республики Ингушетия, предусмотренным Соглашением «Об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой», подписанным Главами Республики Ингушетия и Чеченской республики в г. Магас, 26 сентября 2018 года?», — рассказал правозащитник Магомед Муцольгов.