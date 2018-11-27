Ингушские инициаторы референдума о границе с Чечней подали документы в избирком

Инициативная группа жителей Ингушетии сдала в избирком республики документы, необходимые для начала подготовки референдума о границе региона с Чеченской республикой.
В поданном ходатайстве изложена просьба зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума с постановкой вопроса: «Согласны ли вы на установление границы между Республикой Ингушетия и Чеченской республикой, с изменением территории Республики Ингушетия, предусмотренным Соглашением «Об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой», подписанным Главами Республики Ингушетия и Чеченской республики в г. Магас, 26 сентября 2018 года?», — рассказал правозащитник Магомед Муцольгов.Сегодня Конституционный суд России по запросу главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова рассматривает законность соглашения о границе, которое заключили главы Чечни и Ингушетии.
Соглашение о границе главы Чечни и Ингушетии подписали 26 сентября. Парламент Ингушетии 4 октября ратифицировал документ, после чего в столице республики начался многодневный митинг. 30 октября Конституционный суд Ингушетии признал соглашение неправомерным, так как вопрос о границе должен решаться на референдуме. Евкуров не признал решение КС республики.