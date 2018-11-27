Close

Ингушские инициаторы референдума о границе с Чечней подали документы в избирком

27.11.2018

Инициативная группа жителей Ингушетии сдала в избирком республики документы, необходимые для начала подготовки референдума о границе региона с Чеченской республикой.

В поданном ходатайстве изложена просьба зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума с постановкой вопроса: «Согласны ли вы на установление границы между Республикой Ингушетия и Чеченской республикой, с изменением территории Республики Ингушетия, предусмотренным Соглашением «Об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой», подписанным Главами Республики Ингушетия и Чеченской республики в г. Магас, 26 сентября 2018 года?», — рассказал правозащитник Магомед Муцольгов.

Сегодня Конституционный суд России по запросу главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова рассматривает законность соглашения о границе, которое заключили главы Чечни и Ингушетии.

Соглашение о границе главы Чечни и Ингушетии подписали 26 сентября. Парламент Ингушетии 4 октября ратифицировал документ, после чего в столице республики начался многодневный митинг. 30 октября Конституционный суд Ингушетии признал соглашение неправомерным, так как вопрос о границе должен решаться на референдуме. Евкуров не признал решение КС республики.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.