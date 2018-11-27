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«Ъ» узнал о новой версии аварии плавдока в Кольском заливе

27.11.2018

Причиной аварии плавучего дока ПД-50 в Кольском заливе могли стать не неполадки с системой энергоснабжения, а механическое разрушение сварного шва на одном из отсеков дока. Дефект привел к неравномерному заполнению дока забортной водой, вследствие чего ПД-50 накренился и утонул.

О новой версии ЧП пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники. Водолазы, обследующие утонувший док, зафиксировали в одном из отсеков, заполняющихся забортной водой, трещину длиной в несколько десятков метров. Причины ее появления до конца не ясны: шов мог разойтись либо из-за некачественной сварки, либо из-за общей усталости металла.

Ранее одной из основных версий ЧП считались неполадки в энергоснабжении ПД-50, но она отвергалась как холдингом «Россети», так и Министерством энергетики.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова «Ъ» сообщили, что специализированная организация Минтранса проводит полное водолазное обследование ПД, которое будет завершено в декабре. «Данные будут переданы в ЦНИИ имени Крылова, на их основании будет сделано экспертное заключение, предложены и просчитаны варианты подъема, а также сделаны выводы о перспективах дальнейшей эксплуатации дока», — добавили в аппарате вице-премьера.

Плавучий док ПД-50, где проходил ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», полностью затонул в Мурманске в конце октября. ПД-50 — единственный в европейской части России плавучий док грузоподъемностью 80 000 тонн и площадью стапель-палубы 23 тыс. кв.м. является уникальным в регионе исполнителем докового ремонта крупнотоннажных кораблей, стратегических атомных подводных лодок, транспортных судов водоизмещением свыше 25 000 тонн.

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