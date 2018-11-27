«Ъ» узнал о новой версии аварии плавдока в Кольском заливе

Причиной аварии плавучего дока ПД-50 в Кольском заливе могли стать не неполадки с системой энергоснабжения, а механическое разрушение сварного шва на одном из отсеков дока. Дефект привел к неравномерному заполнению дока забортной водой, вследствие чего ПД-50 накренился и утонул.

О новой версии ЧП пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники. Водолазы, обследующие утонувший док, зафиксировали в одном из отсеков, заполняющихся забортной водой, трещину длиной в несколько десятков метров. Причины ее появления до конца не ясны: шов мог разойтись либо из-за некачественной сварки, либо из-за общей усталости металла.