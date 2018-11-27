Путин и Меркель обсудили керченский кризис

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили инцидент в Керченском проливе с задержанием украинских моряков. Как отмечают в Кремле, беседа состоялась по инициативе германской стороны.

«Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море Российской Федерации», — говорится в сообщении Кремля.