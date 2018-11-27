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Путин и Меркель обсудили керченский кризис

27.11.2018

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили инцидент в Керченском проливе с задержанием украинских моряков. Как отмечают в Кремле, беседа состоялась по инициативе германской стороны.

«Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море Российской Федерации», — говорится в сообщении Кремля.

Он также выразил озабоченность в связи с решениями Киева о приведении своих вооруженных сил в полную боеготовность и объявлении военного положения.

Путин возложил всю ответственность на украинское руководство. «Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине».

На сайте правительства ФРГ сообщается, что Меркель в разговоре с Путиным подчеркнула необходимость деэскалации и диалога. Такую же позицию она высказала в беседе с президентом Украины Петром Порошенко.

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