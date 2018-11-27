ВМС Украины: захваченные россиянами матросы дают показания под давлением

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что задержанных в Керченском проливе украинских военнослужащих заставляют под давлением давать неправдивые показания.

Он отметил, что двое военнослужащих являются выходцами из Крыма и их родители проживают на полуострове, в связи с чем на них будет оказываться давление, передает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на эфир телеканала ICTV.