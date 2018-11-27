ВМС Украины: захваченные россиянами матросы дают показания под давлением

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что задержанных в Керченском проливе украинских военнослужащих заставляют под давлением давать неправдивые показания.
Он отметил, что двое военнослужащих являются выходцами из Крыма и их родители проживают на полуострове, в связи с чем на них будет оказываться давление, передает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на эфир телеканала ICTV.
Воронченко указал, что на видео с три матроса дают показания под физическим и психологическим влиянием: «Я этих матросов из «Никополя» знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда».
Накануне ФСБ распространила видеозапись с допросом украинцев, задержанных во время столкновения в Керченском проливе. Один из них, капитан 3-го ранга Владимир Лесовой, говорит, что «осознавал, что действия кораблей ВМС Украины носят провокационный характер» и «сознательно игнорировал» запросы от российских пограничников, напоминает «Дождь»
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